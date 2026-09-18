С 19 сентября будет изменена схема движения на трассе М-3 в Обнинске

С 19 сентября на 106-м километре трассы М-3 «Украина» у Обнинска закроют сквозной проезд, останутся только правые повороты.
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