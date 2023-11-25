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Кондратюк и Дикиджи исполнили четвертные лутц и сальхов в короткой программе на Гран-при в Москве, Ветлугин и Самсонов откатались чисто с одним квадом

Владислав Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной сальхов – двойной тулуп, тройной аксель. Даниил Самсонов прыгнул четверной сальхов, тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.

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