Илона Гвоздева откровенно заговорила о жизни с тираном: "Бегите"

Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева дала советы украинкам Известная артистка после ухода из шоу продолжает заниматься танцами, а также активно ведет свою страничку в Инстаграм, пишет Politeka.