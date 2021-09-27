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Илона Гвоздева откровенно заговорила о жизни с тираном: "Бегите"

Илона Гвоздева откровенно заговорила о жизни с тираном: "Бегите"

Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева дала советы украинкам  Известная артистка после ухода из шоу продолжает заниматься танцами, а также активно ведет свою страничку в Инстаграм, пишет Politeka.

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