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В Ростове агента украинской разведки приговорили к колонии за попытку купить детали комплекса С-300

В Ростове агента украинской разведки приговорили к колонии за попытку купить детали комплекса С-300

Ближайшие 11,5 лет он проведёт в колонии строгого режима.Ростовский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении украинского агента, который был задержан в донской столице сотрудниками регионального управления ФСБ.

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