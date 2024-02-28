В Ростове агента украинской разведки приговорили к колонии за попытку купить детали комплекса С-300

Ближайшие 11,5 лет он проведёт в колонии строгого режима.Ростовский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении украинского агента, который был задержан в донской столице сотрудниками регионального управления ФСБ.
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