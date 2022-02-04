Царьград

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В Новосибирске родители обиделись на Минобр из-за путешественников на яхте

В Новосибирске родители обиделись на Минобр из-за путешественников на яхте

Участники так называемого "Комитета гражданского действия", общественной организации активно выступающей против вакцинации детей и введения в школах дистанционного образования, засыпали упрёками министерство образования Новосибирской области.

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