Польша объявила о начале производства ракет Patriot на Украине «в ближайшие недели»

Министр обороны Польши сообщил об этом после саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что США готовы предоставить Киеву лицензию на производство, а Польша станет одним из основных участников данного проекта.
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