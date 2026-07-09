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ВК Пресс

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Польша объявила о начале производства ракет Patriot на Украине «в ближайшие недели»

Польша объявила о начале производства ракет Patriot на Украине «в ближайшие недели»

Министр обороны Польши сообщил об этом после саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что США готовы предоставить Киеву лицензию на производство, а Польша станет одним из основных участников данного проекта.

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