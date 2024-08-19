Собиравшегося вступить в РДК и воевать на стороне Украины россиянина задержали

В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который хотел вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и уехать на территорию Украины, чтобы воевать против России.
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