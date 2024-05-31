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Последний шанс: россияне бросились за льготной ипотекой

Участники рынка недвижимости наблюдают всплеск спроса на льготную ипотеку и ожидают дальнейшего роста в июне в преддверии окончания действия госпрограммы на новостройки под 8%, сообщает «РИА Недвижимость».

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