Последний шанс: россияне бросились за льготной ипотекой

Участники рынка недвижимости наблюдают всплеск спроса на льготную ипотеку и ожидают дальнейшего роста в июне в преддверии окончания действия госпрограммы на новостройки под 8%, сообщает «РИА Недвижимость».
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