Ученые выяснили, что ультраобработанная пища может вызвать онкологию

Группа ученых из различных стран, включая США, Австралию, Францию и Ирландию, обнаружила значительную связь между потреблением ультраобработанной пищи и увеличенным риском возникновения 32 различных заболеваний, включая онкологические заболевания.
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