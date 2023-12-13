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«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса

«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Бидон &quot;одобрит&quot;, кто бы сомневался... ОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ от 80 тысяч долларов ежемесячно от украинской фирмы &quot;Бурисма&quot; для его сынка-наркомана Хантера. Деньги на наркоту и проституток нужны немалые!!  ....КАК с этим Хантером жена живет? Он же с проститутками зажигает, наркоманит где попало и с кем попало. Он же  ГРЯЗНЫЙ!!!!! Это семейку и близко нельзя было подпускать к Белому Дому!!   П О З О Р  США!!!
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