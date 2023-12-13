Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов.
«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса
Комментарии
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лл
лина любимцева
Бидон "одобрит", кто бы сомневался... ОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ от 80 тысяч долларов ежемесячно от украинской фирмы "Бурисма" для его сынка-наркомана Хантера. Деньги на наркоту и проституток нужны немалые!! ....КАК с этим Хантером жена живет? Он же с проститутками зажигает, наркоманит где попало и с кем попало. Он же ГРЯЗНЫЙ!!!!! Это семейку и близко нельзя было подпускать к Белому Дому!! П О З О Р США!!!
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12 час.
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