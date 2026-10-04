Страна и люди
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Страна и люди

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Приставы арестовали средства организатора концертов Канье Уэста

Приставы арестовали средства организатора концертов Канье Уэста

Судебные приставы начали накладывать аресты на средства компании Say Agency, которая выступала организатором концертов американского рэпера Канье Уэста.

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