Приставы арестовали средства организатора концертов Канье Уэста

Судебные приставы начали накладывать аресты на средства компании Say Agency, которая выступала организатором концертов американского рэпера Канье Уэста.
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