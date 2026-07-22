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Искусство

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Баста озвучит Добрыню, Маск анонсировал фильм по «Одиссее»: что обсуждали 22 июля

Баста озвучит Добрыню, Маск анонсировал фильм по «Одиссее»: что обсуждали 22 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Стали известны самые обсуждаемые среди россиян бойз-бэнды Южнокорейский поп-коллектив BTS оказался самой обсуждаемой россиянами группой среди отечественных и иностранных бойз-бэндов (339,9 тысяч упоминаний).

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