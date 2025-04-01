Судейская премьер-лига: к чему приведет введение публичного рейтинга арбитров

Жизнь российских футбольных судей теперь не будет прежней. В конце марта на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) при участии президента организации Александра Дюкова обсудили вопросы улучшения качества и прозрачности судейства.
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