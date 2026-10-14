«Союз Сары Вагенкнехт» и АдГ выступят вместе против евробюрократии и укрокоррупции Сергей Аксёнов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» * и правая «Альтернатива для Германии» в парламенте земли Саксония-Анхальт примут первую в истории совместную резолюцию о конфликте России и Украины.