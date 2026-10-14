БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Брюсселю может отказать «сердце Евросоюза» — Германия начинает новую политическую жизнь

Брюсселю может отказать «сердце Евросоюза» — Германия начинает новую политическую жизнь

«Союз Сары Вагенкнехт» и АдГ выступят вместе против евробюрократии и укрокоррупции Сергей Аксёнов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» * и правая «Альтернатива для Германии» в парламенте земли Саксония-Анхальт примут первую в истории совместную резолюцию о конфликте России и Украины.

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