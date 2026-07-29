В детском лагере под Новосибирском произошла вспышка энтеровируса

В детском лагере в Новосибирской области произошла вспышка энтеровируса.Как сообщило СУ СК РФ по региону, которое начало доследственную проверку, с предварительным диагнозом «энтеровирус» были госпитализированы шестеро ребят.
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