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Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему хорошего пинка под зад? Ну ведь выпрашивает же, аж из штанов выпрыгивает, да и на деле старается пакостить, а Верховный с ним всё миндальничает!   Да нет, не миндальничает с Пашиняном Путин.

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Комментарии
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Tania Еременко
Какой же он прАти-и-и-вный.))))
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5 час.
Александр Денисов
Как бы опять Вову не обманули... или он сам...
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26 мин.

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