Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему хорошего пинка под зад? Ну ведь выпрашивает же, аж из штанов выпрыгивает, да и на деле старается пакостить, а Верховный с ним всё миндальничает! Да нет, не миндальничает с Пашиняном Путин.