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3 июля – день ГИБДД МВД РФ

3 июля – день ГИБДД МВД РФ

Образование Госавтоинспекции как самостоятельной службы было вызвано требованием времени. В 30-е годы прошлого века, когда создавалась экономика новой страны, всё большее значение стал приобретать автомобильный транспорт и дорожное хозяйство.

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