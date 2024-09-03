Дюгарри: «Мбаппе играет посредственно. Рядом с Винисиусом его ограниченность очевидна»

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе за игру на старте сезона.
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