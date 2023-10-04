Веселый сценарий праздника на День учителя 5 октября 2023 года понравится всем причастным Юлия СыромятниковаЕжегодно в современной истории Российской Федерации профессиональный праздник всех педагогов, День учителя, всегда отмечается 5 октября.
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