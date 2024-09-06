Три школьницы распылили перцовый газ в лицо 17-летней на Белоостровской улице. Происшествие случилось вечером 5 сентября.
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Три школьницы распылили перцовый газ в лицо 17-летней на Белоостровской улице. Происшествие случилось вечером 5 сентября.