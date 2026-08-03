Поступают сообщения об обнаружении на побережье Одесской области фрагментов или цельного планера ложного БПЛА «Гербера», прибитого водой к берегу из Чёрного моря.
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Поступают сообщения об обнаружении на побережье Одесской области фрагментов или цельного планера ложного БПЛА «Гербера», прибитого водой к берегу из Чёрного моря.
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