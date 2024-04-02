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Президент Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Президент Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро выразил восхищение Россией как примером успешного развития, отметив, что, несмотря на наличие множества санкций, страна занимает пятое место среди мировых экономик и стремится подняться на четвертое.

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