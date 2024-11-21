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5 плотно укоренившихся мифов о советском пиве, в которые мы продолжаем верить

5 плотно укоренившихся мифов о советском пиве, в которые мы продолжаем верить

Нередко можно встретиться с мнением о том, что именно в Советском Союзе производилось лучшее отечественное пиво за последние 50-60 лет.

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Комментарии
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Ванька Жуков
На пиве наваривали деньги все кому не лень и разбавляли на всех этапах реализации. Пена львовского разливного пива из автомата образца 1974 года гаматывалась на хлебную палочку с кристалами соли как вата и не опадала практически, её съедали или сбрасывали.  И это было Жигулёвское
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13 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Такое же &quot;жигулёвское&quot; в Волгограде, в тот же период, чехи, случайно попавшие по студенческому обмену в область, сочли за недоразумение, поскольку пены не было вообще, а вкус кислятины пивом назаать было сложно. Оба варианта видел лично. Третий вариант этого же периода, в ГДР, на площади Дрездена, разливное из бочки &quot;Радебергер пильзнер&quot; превыщает фантазии пивных энтузиастов СССР на порядок.
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13 час.

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