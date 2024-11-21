5 плотно укоренившихся мифов о советском пиве, в которые мы продолжаем верить

На пиве наваривали деньги все кому не лень и разбавляли на всех этапах реализации. Пена львовского разливного пива из автомата образца 1974 года гаматывалась на хлебную палочку с кристалами соли как вата и не опадала практически, её съедали или сбрасывали. И это было Жигулёвское

ВЖ

Ванька Жуков

Такое же "жигулёвское" в Волгограде, в тот же период, чехи, случайно попавшие по студенческому обмену в область, сочли за недоразумение, поскольку пены не было вообще, а вкус кислятины пивом назаать было сложно. Оба варианта видел лично. Третий вариант этого же периода, в ГДР, на площади Дрездена, разливное из бочки "Радебергер пильзнер" превыщает фантазии пивных энтузиастов СССР на порядок.