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Corriere dello Sport: Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в €5 млн

Corriere dello Sport: Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в €5 млн

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отверг предложение клуба о продлении контракта. Как сообщает Corriere dello Sport, футболист не принял предложение президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы.

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