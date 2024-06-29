Corriere dello Sport: Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в €5 млн

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отверг предложение клуба о продлении контракта. Как сообщает Corriere dello Sport, футболист не принял предложение президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы.