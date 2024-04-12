Ливио Фаверио назначен новым Генеральным управляющим Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

С апреля 2024 года Ливио Фаверио вступает в должность Генерального управляющего отеля Four Seasons Lion Palace St Petersburg, который расположился в одном из архитектурных символов Петербурга с более чем 200-летней историей — легендарном Доме со львами.
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