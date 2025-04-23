На Украине назвали красноречивый момент перед переговорами в Лондоне

Тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф, «два ключевых человека по внешнеполитическим вопросам» в окружении главы государства, не приедут в Лондон на переговоры по урегулировании конфликта на Украине, является красноречивым, сообщает «Страна.