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Сехудо ответил О’Мэлли: «У меня было 38 долларов, но я потратил их на твою девушку. Теперь у меня 37 долларов»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо ответил Шону О’Мэлли, назвавшего «Трипл-Си» бедняком.

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