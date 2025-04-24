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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барберио покинет «Северсталь» и вернется в Европу. Защитник набрал 15 очков в 68 матчах этой регулярки КХЛ

Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Козырев. «Барберио покидает наш коллектив. Мы ему очень благодарны за работу, игру.

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