Федеральное агентство новостей №1

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В США погибли четыре человека в результате стрельбы

В США погибли четыре человека в результате стрельбы

Четыре человека погибли из-за устроенной в жилом доме стрельбы. Об этом сообщает телеканал Fox News. В одном их жилых домов города Нэш штата Техас человек открыл стрельбу.

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