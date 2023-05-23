В США погибли четыре человека в результате стрельбы

Четыре человека погибли из-за устроенной в жилом доме стрельбы. Об этом сообщает телеканал Fox News. В одном их жилых домов города Нэш штата Техас человек открыл стрельбу.
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