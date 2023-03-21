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Эксперт Литовкин: США повторят на Украине афганский сценарий

Эксперт Литовкин: США повторят на Украине афганский сценарий

Соединенные Штаты Америки бросят Украину точно также, как это произошло с Афганистаном, когда под натиском Талибана* американские солдаты «позорно бежали» из страны.

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