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Регионы России

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США продлили разрешение на импорт российских алмазов до 2027 года

США продлили разрешение на импорт российских алмазов до 2027 года

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, продлило на год лицензию, разрешающую импорт в США алмазов российского происхождения, если они физически находились вне РФ до марта 2024 года и не реэкспортировались в Россию позднее.

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