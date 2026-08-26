США продлили разрешение на импорт российских алмазов до 2027 года

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, продлило на год лицензию, разрешающую импорт в США алмазов российского происхождения, если они физически находились вне РФ до марта 2024 года и не реэкспортировались в Россию позднее.
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