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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»: «Верное решение. Игрок «Факела» попадает коленом в колено Кондакова»

Бывший судья Игорь Федотов считает правильным решение назначение пенальти в ворота «Факела» в конце матча 6-го тура Альфа-Банк с « Зенитом » (0:1).

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