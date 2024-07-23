«Горводоканал» намерен обустроить коллектор за 526 миллионов рублей

Речь идет о коллектор «Северный»: на участке от улицы Курчатова до улицы Объединения. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» озаботилось поиском подрядчика, который построит коллектор на участке от улицы Курчатова до улицы Объединения в Новосибирске.