«Горводоканал» намерен обустроить коллектор за 526 миллионов рублей

Речь идет о коллектор «Северный»: на участке от улицы Курчатова до улицы Объединения. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» озаботилось поиском подрядчика, который построит коллектор на участке от улицы Курчатова до улицы Объединения в Новосибирске.
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