Ереван отправил в Москву "сообщение" с грифом "Top Secret". Содержимое удивило многих

Посол Армении в Евросоюзе рассказал о "реальных" планах своего правительства и кое в чём попытался заверить МосквуТигран Балаян, возглавляя диппредставительство Армении в ЕС, решил дать интервью газете Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии