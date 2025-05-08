План по отказу от энергоресурсов из России опубликован – Фицо оценил инициативу Еврокомиссии Татьяна АрестоваНовый стратегический документ с мерами по полному отказу от энергоресурсов из России был опубликован Еврокомиссией 6 мая.
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