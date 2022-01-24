Данилу Козловского обвинили в русофобии, за сериал в котором он представил царя – вампиром

Холмогоров назвал 36-летнего актёра и начинающего кинорежиссёра "гнусной тварью" за то, что что он представил российского императора-освободителя Александра II в своем новом сериале "Карамора" вампиром, идеализировав образ террористов-бомбистов.
Холмогоров назвал 36-летнего актёра и начинающего кинорежиссёра "гнусной тварью" за то, что что он представил российского императора-освободителя Александра II в своем новом сериале "Карамора" вампиром, идеализировав образ террористов-бомбистов.
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