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Данилу Козловского обвинили в русофобии, за сериал в котором он представил царя – вампиром

Данилу Козловского обвинили в русофобии, за сериал в котором он представил царя – вампиром

Холмогоров назвал 36-летнего актёра и начинающего кинорежиссёра "гнусной тварью" за то, что что он представил российского императора-освободителя Александра II в своем новом сериале "Карамора" вампиром, идеализировав образ террористов-бомбистов.

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