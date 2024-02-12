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Мишустин: важно провести Игры Будущего на высшем уровне

Мишустин: важно провести Игры Будущего на высшем уровне

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности проведения Игр Будущего на высоком уровне. «Важно, чтобы все мероприятия прошли на высшем уровне, чтобы люди получили удовольствие, чтобы болельщики из разных стран смогли следить за соревнованиями», — цитирует Мишустина РИА Новости.

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