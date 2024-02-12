Мишустин: важно провести Игры Будущего на высшем уровне

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности проведения Игр Будущего на высоком уровне. «Важно, чтобы все мероприятия прошли на высшем уровне, чтобы люди получили удовольствие, чтобы болельщики из разных стран смогли следить за соревнованиями», — цитирует Мишустина РИА Новости.