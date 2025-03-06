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Западные диеты увеличивают риск развития СДВГ и аутизма у детей

Западные диеты увеличивают риск развития СДВГ и аутизма у детей

Исследователи проанализировали данные о более чем 60 000 пар матерей и детей и выяснили, что западная диета, богатая жирами, сахаром и обработанными продуктами, влияет на развитие нервной системы ребёнка.

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