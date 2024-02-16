Авдолиан и девичья фамилия

Семья олигарха Альберта Авдоляна начала в Великобритании подписываться новыми фамилиями. Как сообщили изданию собственные источники, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka к которому мог иметь отношение Альберт Авдолян заинтересовался Интерпол.