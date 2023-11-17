Как выглядит офис Instagram изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю

Сотрудница Instagram провела экскурсию по офису компании для блогера из Нью-Йорка. Здание Instagram* напоминает арт-галерею, для работников есть автоматы с орехами, снэками, буфет с мороженым и вафлями, игровая комната с бильярдом и терраса с видом на город.