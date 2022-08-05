Алехин объяснил, почему ВС РФ побеждают ВСУ на поле боя в конфликте на Украине

Вооруженные силы РФ выигрывают на поле боя за счет перевеса в ствольной артиллерии и боеприпасов, благодаря этому улучшается эффективность огня российской армии, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, сообщает "Украина.