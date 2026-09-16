15 жизненных историй от официантов и гостей, чьи смены и визиты запомнились надолго

Официанты и посетители ресторанов нередко сталкиваются с ситуациями, которые заранее не предскажешь. Здесь и чек, оплаченный незнакомцами, и видеопоздравление от известной группы, и приятное дополнение к ужину, и нестандартные заказы от клиентов.
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