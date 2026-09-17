👿 Приезжие ограбили пенсионера и пытались замять дело в Севастополе Двое жителей Ставропольского края торговали электроинструментами, уверяя прохожих, что деньги идут на нужды бойцов СВО.
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