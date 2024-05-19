Глава Минобороны Шэппс: Великобритания не хочет напрямую воевать с Россией

Лондон не хочет напрямую воевать с Российской Федерацией. Об этом, как информирует ТАСС, заявил руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс, отвечая на вопрос, почему ВВС Соединенного Королевства помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.