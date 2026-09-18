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Сутенерша из Татарстана украла двухлетнюю девочку и заказала убийство ее матери

Сутенерша из Татарстана украла двухлетнюю девочку и заказала убийство ее матери

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Жительницу Татарстана приговорили к 23 годам за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и два убийства.

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