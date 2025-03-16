"Чё там, перемирились уже?" - Масштабное наступление ВСУ с четырёх направлений. Враг прорвал оборону - потеряно 50%. "Кровавый провал" в ДНР

После того как 8 марта началось одно из самых масштабных наших наступлений на Курском направлении с последующим освобождением гигантского плацдарма и уничтожением нескольких тысяч боевиков меньше чем за неделю, многие "потеряли из виду" происходящее на других фронтах, хотя события разворачивались не менее сложные.