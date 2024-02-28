Reuters: Основным опасением перед выборами в США стал политический экстремизм

Агентство Reuters вместе с исследовательской компанией Ipsos провело опрос, согласно которому, главным страхом американцев перед грядущими выборами президента США стали политический экстремизм или угрозы демократии.
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