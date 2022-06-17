Мельник понадеялся, что Шольц убедит ЕС предоставить Украине статус кандидата

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник выражает надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сможет оказать влияние на Евросоюз, и тот утвердит Украину в качестве кандидата на вступление в экономическое и политическое объединение.