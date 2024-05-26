Школьные уроки физкультуры предложили дополнить играми в городки и вышибалы

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы.
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