RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Васильчиков
    Шлюха подзаборная... Учил бы лучше генетику... Проститутка поршивая... Чем гоблинов ублажать луч ше бы сам на колени ...Лавров ответил на...
  • Сергей Андросов
    Пусть Кариес кариес вылечит, а то зубов можно лишиться! 🤣Лавров ответил на...
  • Leon Dan
    Пустой разговор.«Завершилось прав...

Школьные уроки физкультуры предложили дополнить играми в городки и вышибалы

Школьные уроки физкультуры предложили дополнить играми в городки и вышибалы

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх