Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Л2 - 1 С2 - нет СА - 3:2 СБ - 18′ Мансилья 35′ Марин 51′ Комличенко 52′ Комличенко 90+4′ РоналдоТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Лена Мисько
    95' Автор гола получил желтую карточку. Роналдо сорвал футболку, когда праздновал.Адиев и Осинькин ...
  • Лена Мисько
    ГОООООООЛ! «Ростов» вырвал победу, судя по всему! Продолжительная атака завершилась тем, что Осипенко головой скинул...Адиев и Осинькин ...

ЭСК поддержала решения судей по фолам Карраскаля и Сперцяна, «Спартак» купил Абену, «Зенит» продал Коваленко, «МЮ» стартовал в АПЛ с победы, Перейра подерется с Раунтри на UFC 307 и другие новости

ЭСК поддержала решения судей по фолам Карраскаля и Сперцяна, «Спартак» купил Абену, «Зенит» продал Коваленко, «МЮ» стартовал в АПЛ с победы, Перейра подерется с Раунтри на UFC 307 и другие новости

1. ЭСК решила, что Иванов правильно не удалил Карраскаля за фол на Венделе, а Москалев верно не показал красную Сперцяну, нанесшему травму Роше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Еженедельное купание московских торпедовцев в ледяной воде в объективе легендарнейшего Марка Рибу, 1960-й год Фотограф, чьи фото вы наверняка видели, приезжал в СССР в середине прошлого века и сделал большую серию фотографий, на которой запечатлена жизнь, работа, быт и, конечно же, спорт советского государства. Посмотрите на его работы, там много крутых кадров. Ну а выложил я этот пост не просто так! Сегодня великому клубу Торпедо Москва исполняется 100 лет. И я хочу от всей души поздравить всех чёрно-белых болельщиков с этой датой! Желаю достойно пройти все испытания, что преподнесла клубу жизнь и в будущем вернуть ту былую славу, что была неотъемлемой частью Торпедо на протяжении многих лет.
Ответить
11 час.
Лена Мисько
Турнирные таблицы по итогам двух туров группового этапа Кубка России.
Ответить
8 час.
Лена Мисько
«Торпедо» — 100 лет. Мои поздравления черно-белым. История советского и российского футбола не может быть без «Торпедо». Желаю болельщикам терпения. А сегодня отмечайте
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх