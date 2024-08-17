ЭСК поддержала решения судей по фолам Карраскаля и Сперцяна, «Спартак» купил Абену, «Зенит» продал Коваленко, «МЮ» стартовал в АПЛ с победы, Перейра подерется с Раунтри на UFC 307 и другие новости

Лена Мисько

Еженедельное купание московских торпедовцев в ледяной воде в объективе легендарнейшего Марка Рибу, 1960-й год Фотограф, чьи фото вы наверняка видели, приезжал в СССР в середине прошлого века и сделал большую серию фотографий, на которой запечатлена жизнь, работа, быт и, конечно же, спорт советского государства. Посмотрите на его работы, там много крутых кадров. Ну а выложил я этот пост не просто так! Сегодня великому клубу Торпедо Москва исполняется 100 лет. И я хочу от всей души поздравить всех чёрно-белых болельщиков с этой датой! Желаю достойно пройти все испытания, что преподнесла клубу жизнь и в будущем вернуть ту былую славу, что была неотъемлемой частью Торпедо на протяжении многих лет.