ЭСК поддержала решения судей по фолам Карраскаля и Сперцяна, «Спартак» купил Абену, «Зенит» продал Коваленко, «МЮ» стартовал в АПЛ с победы, Перейра подерется с Раунтри на UFC 307 и другие новости
1. ЭСК решила, что Иванов правильно не удалил Карраскаля за фол на Венделе, а Москалев верно не показал красную Сперцяну, нанесшему травму Роше.
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Еженедельное купание московских торпедовцев в ледяной воде в объективе легендарнейшего Марка Рибу, 1960-й год
Фотограф, чьи фото вы наверняка видели, приезжал в СССР в середине прошлого века и сделал большую серию фотографий, на которой запечатлена жизнь, работа, быт и, конечно же, спорт советского государства. Посмотрите на его работы, там много крутых кадров.
Ну а выложил я этот пост не просто так! Сегодня великому клубу Торпедо Москва исполняется 100 лет. И я хочу от всей души поздравить всех чёрно-белых болельщиков с этой датой! Желаю достойно пройти все испытания, что преподнесла клубу жизнь и в будущем вернуть ту былую славу, что была неотъемлемой частью Торпедо на протяжении многих лет.
Турнирные таблицы по итогам двух туров группового этапа Кубка России.
«Торпедо» — 100 лет. Мои поздравления черно-белым.
История советского и российского футбола не может быть без «Торпедо». Желаю болельщикам терпения. А сегодня отмечайте
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